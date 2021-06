Gregoritsch und Arnautovic schießen Österreich zum Sieg

Österreich feierte zum EM-Auftakt trotz phasenweise durchwachsener Leistung einen hart erkämpften, aber nicht unverdienten 3:1-Sieg gegen Nordmazedonien.

Mit dem Duell gegen Nordmazedonien startete Österreich heute in die Europameisterschaft. Dabei gingen Alaba und Co. als Favorit in das Duell, mussten zu Beginn aber noch ohne Marko Arnautovic auskommen. Gegen tief stehende Nordmazedonier tat sich Österreich in der Anfangsphase schwer, Chancen zu kreieren. In der 18. Minute brachte Lainer Österreich dann aber etwas aus dem Nichts mit 1:0 in Führung. Doch die Führung hielt nicht lange, nach einer unglücklichen Aktion und einem Fehler von Torhüter Bachmann sorgte Pandev für das 1:1 (28.). Da in der restlichen Spielzeit nichts erwähnenswertes mehr passierte, ging es mit diesem Spielstand in die Pause.

Die Joker treffen für Österreich

Auch in der zweiten Hälfte änderte sich nicht viel am Spielverlauf. Österreich hatte zwar mehr Ballbesitz, kam aufgrund zahlreicher Fehlpässe im letzten Drittel aber kaum zu Chancen. In der 56. Minute brachte Trainer Franco Foda mit Arnautovic und Gregoritsch zwei neue Offensivkräfte. Vorerst brachten die Einwechslungen jedoch nicht wirklich neuen Schwung - im Gegenteil: Nordmazedonien blieb über Konter stets gefährlich, scheiterte jedoch zweimal an Bachmann.



In der 78. Minute gelang Österreich doch noch die Führung - und wieder etwas aus dem Nichts. Nach einer perfekten Alaba-Hereingabe erzielte Gregoritsch aus kurzer Distanz das 2:1. In der 90. Minute sorgte Marko Arnautovic nach schöner Kombination mit Laimer für das entscheidende 3:1. So feierte Österreich am Ende einen hart erkämpften, am Ende aber nicht unverdienten, Auftaktsieg gegen Außenseiter Nordmazedonien.

