Aufregung um Tonband: Polizei-Chef rastet am Telefon aus

Weil ein Polizist in der Notrufzentrale einen hochrangigen Polizeichef nicht sofort erkannte, fuhr dieser völlig aus der Haut, bedrohte und erniedrigte den ihm untergestellten Beamten am Telefon. Das Tonband liegt VOL.AT vor.

Das Tonband

"Werde Ihnen die Wadeln vire richten"

Als Gaisch ein Feuerwerk in seiner Nachbarschaft melden will und deshalb in der nicht besetzten Dienststelle anruft, wird er automatisch in die Notrufzentrale umgeleitet. Als Thomas P., der zuständige Polizist im Notrufdienst, Gaisch nicht sofort am Namen erkennt, reagiert der Polizeichef verärgert. "Landespolizeidirektor-Stellvertreter! Wie ist der Name bitte?", fragt Gaisch. Als Thomas P. nicht gleich weiß, mit wem er es zu tun hat, beginnt Gaisch, sich minutenlang an dem Beamten abzureagieren. "Thomas P.! Ich wünsch' ihnen am Montag alles Gute! Wenn Sie den stellvertretenden Landespolizeikommandanten nicht kennen, dann werde ich ihnen am Montag einmal die Wadeln vire richten. Geht’s no?", sagt Gaisch unter anderem. Gaisch droht Thomas P. mit einem Disziplinarverfahren, wenn er bei einem Rapport nicht alle Vorgesetzten "auswendig namentlich aufzählen" könne.