Auch Lernclub 07 startete ins neue Schuljahr

Mit dem Start ins neue Schuljahr bietet auch der Lernclub 07 wieder sein Angebot an.

Lustenau . Seit Beginn dieser Woche treffen sich am Sportplatz an der Holzstraße Volks- und Mittelschüler wieder zum beliebten Lernclub 07. Hier bekommen die Schüler neben einem Mittagessen auch Unterstützung bei den Aufgaben für die Schule. Aber auch bei anderen Fragen und Problemen stehen ausgebildete Lehrpersonen bereit und natürlich kommt auch das Spielen nicht zur kurz.

Bereits seit rund sechs Jahren bietet der FC Lustenau mit dem Lernclub 07 eine Mittags- und Nachmittagsbetreuung im Stadion an der Holzstraße für Lustenauer Schüler an. Von engagierten und fachlich qualifizierten Pädagogen wird ein Umfeld geschaffen, welches Bewegungsanreize bietet und gleichzeitig Bildung fördert. „Wir vom FC Lustenau sind überzeugt, dass wir alle über Beziehung, Bewegung und Begeisterung am besten lernen. Spielerisch und freudvoll. Aus dieser Haltung und Überzeugung heraus haben wir 2014 den Lernclub 07 gegründet“, blickt Thomas Sperger vom Traditionsverein zurück. Seither betreut der Lernclub während der Schulzeit bis zu über 60 Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren, wobei die Teilnahme völlig unabhängig von einer Vereinszugehörigkeit ist und somit offen für alle Kinder der genannten Altersgruppe.

Die Vorbereitungen auf das aktuelle Lernjahr haben sich natürlich auch beim FC Lustenau schwieriger gestaltet, aber schlussendlich freut sich Thomas Sperger, dass der Lernclub wieder angeboten werden kann. „In Kleingruppen mit bis zu zehn Kindern und mit verschiedenen Hygienemaßnahmen dürfen wir auch in diesem Schuljahr das Konzept des Lernclub anbieten“, so der Verantwortliche des FC Lustenau. Ein weiterer Vorteil des FCL Lernclubs ist auch, dass eine An- und Abmeldung völlig flexibel ist und auch während des Schuljahres möglich ist. Für alle Kinder die sich nun für den Lernclub interessieren, bietet der FC Lustenau noch bis zum 1. Oktober eine kostenlose Schnupper-Lernzeit an. Einfach beim FC unter lernclub@fc-lustenau.at oder 0676/9466304 melden und mitmachen. MIMA