Auch Kinderuni startet ins neue Studienjahr

Auf die Nachwuchsstudenten wartet auch in diesem Jahr wieder ein abwechslungsreiches Programm.

Dornbirn . Für alle Kinder, die gerne einmal in den Studentenalltag schnuppern wollen, bietet die Kinderuni auch in diesem Jahr wieder ein interessantes Programm. Bei insgesamt sechs Vorlesungen werden Kindern im Alter von acht bis 12 Jahren komplexe technische und wissenschaftliche Fragen einfach und anschaulich erklärt.

Nach dem erfolgreichen Start von #kinderuni4you kommt die Kinderuni Vorarlberg dabei auch in diesem Jahr wieder direkt zu den jungen Studenten nach Hause. Corona bedingt werden die Vorlesungen vorab aufgezeichnet und die Kinder können diese dann daheim auf ihrem Laptop, Tablet oder Handy anschauen. Den Auftakt macht eine Vorlesung zum Thema, wie Roboter Menschen helfen können. Neben den Vorträgen der Fachhochschule stehen auch in diesem Herbstsemester wieder Themen der Pädagogischen Hochschule und des Landeskonservatoriums auf dem Programm. In jeder Vorlesung wird eine Frage gestellt und die eingesendete Rückantwort gilt dann als Anwesenheitsbestätigung für die Sponsion. Alle Infos, das Programm und Anmeldemöglichkeiten gibt es unter www.fhv.at/kinderuni. MIMA