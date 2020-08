Cupfinalist Lustenauer Austria scheitert sensationell im ÖFB-Cup

Nach dem FC Dornbirn verabschiedete sich auch die Austria aus Lustenau (1:2 gegen SV Stripfing/Weiden) bereits in der 1. Runde aus dem ÖFB-Cup.

Rückstand durch Eigentor

In der zweiten Halbzeit ging es in einer ähnlichen Tonart weiter - bis Lageder in der 59. Minute unglücklich ins eigene Tor köpfte und so die Gäste mit 0:1 in Front brachte. Kurz darauf nahm das Unheil weiter seinen Lauf: Benjamin Sulimani erhöhte in der 65. Minute auf 0:2. Nachdem die Gäste dann sogar den dritten Treffer nur knapp verpassten, kamen die Lustenauer in der 84. Minute zum 1:2-Anschlusstreffer, der nochmal Spannung in die Partie brachte. Mehr war am heutigen Abend aber nicht mehr möglich und auch die Lustenauer verabschiedeten sich somit bereits in der ersten Runde aus dem ÖFB-Cup.