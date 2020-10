Attensam baut Präsenz in Bludenz aus

Bludenz, 22. Oktober 2020) Attensam, der heimische Marktführer in der umfassenden Betreuung von Wohnimmobilien, eröffnet heuer bereits seine vierte neue Filiale:

In Bludenz wird ein neuer, großzügigerer Stützpunkt bezogen, der für die Kunden in der Walgauregion noch mehr Service bereithält – und mehr Platz, um auch in Zukunft im Ländle kräftig weiter zu wachsen.

Im Angebot hat das Team rund um Standortleiter Reinhard Rohrer und Heike Kohler fast alle klassischen Attensam-Dienstleistungen. Bereits im Geschäftsjahr 2019/2020 war Vorarlberg mit einem Plus von mehr als 80 Prozent bei weitem eines der wachstumsstärksten Bundesländer der gesamten Unternehmensgruppe Attensam.

Der neue Attensam-Stützpunkt in der Alpenstadt befindet sich in der Austraße 4. Die zentrale Lage in einem Gewerbegebiet im Umkreis des Bludenzer Bahnhofes und in Autobahnnähe bietet einen guten Ausgangspunkt, um die Kunden in der Walgauregion schnell zu erreichen. Neben dem Büro gibt es hier auch einen Besprechungsraum für Kundenmeetings, ein geräumiges Lager für Verbrauchsmaterial sowie einen Aufenthaltsraum für das rund zehnköpfige Team. Die Servicepalette in Bludenz reicht von der Hausbetreuung und dem Winterservice über Grünflächen- und Bürobetreuung sowie Haustechnik & Wartung im Speziellen Objektsicherheitsüberprüfungen gem. Ö-Norm B1300, Energieausweise und Schädlingsbekämpfung bis hin zu diversen Sonderreinigungen und Oberflächen-Desinfektionen. Zu den wichtigsten Kunden gehören neben Firmen und Hausverwaltungen ebenso öffentliche Auftraggeber und Private.

An der Spitze des neuen Stützpunktes steht der erfahrene Facility Management-Spezialist Reinhard Rohrer, der seit elf Jahren für Attensam tätig ist und seit 2013 die Geschicke in Vorarlberg leitet. Unterstützt wird er dabei von Heike Kohler, die als Meisterin für Denkmal-, Fassaden- und Gebäudereinigung ebenfalls großes Know-how mitbringt.

„Unser neuer Stützpunkt in Bludenz bietet einige Vorteile: Wir können die Wege dadurch kürzer halten und sind noch näher an den Kunden. Unser Team kann die Aufträge somit schneller und flexibler erledigen. Damit legen wir einen wichtigen Grundstein, um unsere Kundenstruktur in der Walgauregion weiter zu festigen und auch zu vergrößern“, zeigt sich Reinhard Rohrer, Standortleiter Bludenz, zufrieden.