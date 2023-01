Asyl-Unterkünfte Koblach: Details über die Pläne

Landesrat Gantner informiert ausführlich über den Status Quo

Im Gespräch mit Sicherheitslandesrat Christian Gantner informiert der ÖVP-Politiker generell über das Thema Asyl in Vorarlberg und gewährt Einblick in die genauen Pläne des Landes, Bundes und der Caritas bezüglich der geplanten Unterkünfte in der Kummenberg-Gemeinde.

Sicherheitslandesrat Christian Gantner: Vorarlberg erfüllt aktuell die Quote mit rund 75 Prozent und liegt im Bundesländervergleich an fünfter Stelle. Wie bereits mehrfach darauf hingewiesen, verfügt Vorarlberg als einziges Bundesland über kein Bundeserstaufnahmezentrum.

Die in einem Bundesquartier – also vom Bund ohne Aufwände des jeweiligen Landes – untergebrachten Geflüchteten werden jedoch zur Quote hinzugezählt. Dieser Umstand verursacht eine ungleiche Darstellung und wirkt sich negativ auf die Quotenerfüllung für Vorarlberg aus. Vorarlberg läge in einer bereinigten Statistik hinter Wien und Burgenland an dritter Stelle.