ApoMat: Vorarlbergs erster Apotheken-Automat in Dornbirn Hatlerdorf

Bei der Apotheke im Hatlerdorf gibt es seit kurzem einen ApoMat. Wie dieser funktioniert, erklärt Silvia Rief-Kirsch.

Er steht seit kurzem in Dornbirn bei der Apotheke im Hatlerdorf: Der ApoMat. Er ist der erste Apotheken-Automat in ganz Vorarlberg. Die Idee zum Automat kam laut Apothekerin Silvia Rief-Kirsch in der Coronazeit. Der ApoMat ist inspiriert von den Automaten mit Käse und Eiern, wie man sie auf Bauernhöfen findet. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche können nicht verschreibungspflichtige Medikamente und Produkte abgeholt werden, etwa Augentropfen, Hustensaft, Magnesium-Präparate oder auch Wärmepflaster. Eine Übersicht über die im Automat enthaltenen Produkte und deren Beschreibung gibt es auf der Homepage der Apotheke im Hatlerdorf.