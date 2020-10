Anstelle des „Sprützohuus“ entsteht ein Wohnhaus

Auf dem Areal des alten Feuerwehrhauses am Staldenweg entstehen zwei Gebäude mit 34 integrativen Wohnungen und einem Geschäftslokal.

Lustenau . Im Frühjahr wurde das alte Feuerwehrhaus am Staldenweg abgebrochen – in den kommenden Tagen erfolgt nun der Baustart für eine neue Vogewosi Wohnanlage.

Bereits bevor die Lustenauer Feuerwehr 2018 in der Neudorfstraße 122 ihre neue topmoderne Einsatzzentrale bezogen hat, wurde über die Nachnutzung der Fläche im Stalden diskutiert. Ein Grundtausch mit der Gemeinde ermöglichte in weiterer Folge der Vogewosi die Planung einer neuen Wohnanlage für leistbares Wohnen. „Leistbarer Wohnraum wird immer wichtiger für unsere wachsende Bevölkerung. Der Platz des alten Feuerwehrhauses wird dafür optimal genützt“, freut sich auch Bürgermeister Kurt Fischer über die gut geplante Nachnutzung.

Auf dem Grundstück des ehemaligen Feuerwehrhauses errichtet die Vogewosi zwei Gebäude mit 34 geförderten Wohnungen und einem Geschäftslokal. „Noch in diesem Monat werden die ersten Aushub- und Erdarbeiten, sowie die Spundungen erfolgen. Die Fertigstellung der neuen Anlage ist für Frühjahr 2023 geplant“, so Vogewosi Geschäftsführer Hans-Peter Lorenz zum aktuellen Stand. Das neue Gebäudeensemble nach den Wettbewerbsplänen von Gohm Hiessberger Architekten aus Feldkirch fügt sich dabei in die bestehenden Häuser der Umgebung ein. Die neue Anlage ist kein einzelner großer Kubus, sondern ein Ensemble aus zwei Gebäuden mit einem neuen Fuß- und Radweg und großzügigem Freiraum mit Bushaltestelle.