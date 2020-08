Anklage: Minderjährige Mädchen vergewaltigt

Verhandlung am Landesgericht gegen 17-Jährigen neuerlich vertagt. Jugendlicher soll insgesamt neun Opfer auf verschiedene Weise missbraucht haben.

Schwere Vorwürfe erhebt die Staatsanwaltschaft Feldkirch gegen einen mittlerweile 17-jährigen Angeklagten. In der Anklageschrift wird dem unbescholtenen Jugendlichen aus dem Bezirk Feldkirch zur Last gelegt, zwischen 2017 und 2019 habe er neun minderjährige Mädchen im Internet in sozialen Medien kennengelernt und dann auf unterschiedliche Art und Weise sexuell missbraucht. Demnach soll der Teenager drei Mädchen sogar vergewaltigt haben.

Urteil im Oktober

Beim Schöffenprozess am Landesgericht Feldkirch erging am Mittwoch in der vierten Verhandlung noch keine Entscheidung. Die von Richter Richard Gschwenter geführte Verhandlung wurde auf Oktober vertagt. Dann soll nach der Befragung der letzten Zeugin das Urteil verkündet werden. Der Prozess findet bis zur Urteilsverkündung unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Am Mittwoch wurden mehrere Entlastungs- und Belastungszeugen einvernommen. Die vorigen Verhandlungen dienten der Befragung des Angeklagten und der Vorführung der Videos mit den gerichtlichen Einvernahmen der mutmaßlichen Opfer.