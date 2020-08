Anes Omerovic verlässt FC Mohren Dornbirn

Siebter Abgang beim Zweitligisten aus der Messestadt

Wohin es den variabel einsetzbaren Defensivkünstler ziehen wird, ist noch ungewiss. Mit größter Wahrscheinlichkeit dürfte der Innenverteidiger und „Sechser“ Anes Omerovic zu einem Schweizer Klub in der Super League wechseln. Die letzten eineinhalb Jahre zählte Anes Omerovic in Dornbirn zum fixen Bestandteil der Startelf. Vor allem durch das Ausführen von Standardsituationen wusste er zu überzeugen. In der 2. Liga stand Omerovic 27 von 30 Spielen auf dem Spielfeld und schoss zwei Traumtore bei Freistößen. Jetzt will er sportlich bei den Eidgenossen einen nächsten Schritt als Profifußballer machen.