Androsch: "Das ist keine Regierung, die was tut"

Alt-Finanzminister Hannes Androsch im Gespräch mit Marc Springer bei "Voarlberg Live".

"Wir brauchen die Digitalisierung und Automatisierung, wenn wir weiterhin eine erfolgreiche Wirtschaft haben wollen", vor allem sei es jetzt an der Zeit sich um die Zukunft zu kümmern", begründet der Aufsichtratsvorsitzende des Austrian Institute of Technology, Alt-Finanzminister Androsch im Gespräch mit Marc Springer bei "Voarlberg Live" am Freitag.