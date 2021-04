Live ab 13.30 Uhr: Pressekonferenz zum Thema "Digital Factory Vorarlberg: Startrampe für Digitalisierung. Schulterschluss zwischen AIT, Land Vorarlberg und FH Vorarlberg".

Das Land Vorarlberg überträgt heute die Pressekonferenz "Digital Factory Vorarlberg: Startrampe für Digitalisierung. Schulterschluss zwischen AIT, Land Vorarlberg und FH Vorarlberg", mit Landeshauptmann Markus Wallner, Landesrat Marco Tittler, Hannes Androsch (Aufsichtsratsvorsitzender Austrian Institute of Technology AIT), Helmut Leopold (Head of Center for Digital Safety & Security AIT), Stefan Fitz-Rankl (Geschäftsführer der FH Vorarlberg) und Robert Merz (Leiter Forschungszentrum Digital Factory FH Vorarlberg).