"Andrang auf Kinder- und Jugendpsychiatrie ist enorm"

Der Vorarlberg Kinder- und Jugendanwalt Michael Rauch war am Dienstag bei "Vorarlberg LIVE" zu Gast um darüber zu sprechen, wie es Kindern und Jugendlichen in der Pandemie derzeit geht.

Die Probleme, die Pandemie und Maßnahmen gegen die Verbreitung des Coronavirus vor allem für Kinder und Jugendliche mit sich bringen, haben in den letzten Wochen und Monaten immerhin mehr Gehör gefunden. Es gibt zwei Herausforderungen, die man gleichzeitig meistern müsse, so Michael Rauch.

Probleme werden verschärft

Einer ganz erheblichen Gruppe von jungen Menschen gehe es definitiv schlecht, meint der Kinder- und Jugendanwalt. Die Fälle bei der Kinder- und Jugendpsychiatrie, in der Psychotherapie seien derzeit enorm, meint Rauch wörtlich. Die Anzahl der psychisch erkrankten Kinder habe sich im Vergleich zu vor der Krise verdoppelt.

Vor allem bei Kindern und Jugendlichen die bereits vor der Krise schlechte Rahmenbedingungen hatten, habe sich die Situation weiter verschärft. Die Schere zwischen Kindern mit Problemen und solchen ohne, ist weiter aufgegangen, so der Experte.

Wichtig: Soziale Kontakte

Natürlich sei es für Familien und Eltern eine enorme Herausforderung in der Pandemie Kinder zuhause zu betreuen. Was Kinder aber unbedingt brauchen, sind soziale Kontakte, Sicherheit und Information und jemanden der ihnen ihre Ängste und Sorgen nimmt. Außerdem kommen auch Erwachsene an ihre Grenzen und sollten gut auf sich selbst schauen, damit sie ihrerseits gut auf die Kinder schauen können, sagt Rauch.