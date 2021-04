An die Beete, fertig, los…

Auftakt des neuen Götzner Gemeinschaftsgarten Blattur mit Bepflanzungsaktion

Götzis. Nach einem ersten Infoabend in der Kulturbühne AmBach, umfangreichen organisatorischen Vorbereitungsarbeiten, an sich banalen, aber unumgänglichen Tätigkeiten wie dem Ackern und Fräsen des rund 900 Quadratmeter großen Grundstücks, ging es für die 15 Personen umfassende Zweckgemeinschaft in Sachen Garten und Gemüse, das erste Mal in die freie Natur und gleich in medias res.