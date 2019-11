An „BuntaLada“ eröffnet in der August-Reis-Straße!

Mit dem brandneuen „BuntaLada“ von Heidrun Engl zieht buchstäblich neues, buntes Leben in das alte Vereinshaus in der August-Reis-Straße 10!

Für Heidrun ist die Rückkehr in das 120 Jahre alte Pfarrheim und Vereinshaus auch die Rückkehr zu ihren Anfängen, ist sie doch hier viele Jahre lang aufgewachsen: das Elternhaus steht sogar noch direkt nebenan. Das Konzept hat Heidrun bereits mit ihrem „BuntaLada“ in Altach vor einigen Jahren erprobt – und nun erfüllt sie sich mit der Neueröffnung im völlig renovierten Vereinshaus in Hohenems einen langgehegten persönlichen Traum.