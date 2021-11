Am Freitag kommt der Schnee!

Pünktlich zum ersten Adventwochenende lässt sich der Winter in Vorarlberg blicken.

Die Woche startet am Montag mit wolkenreicher Luft. Zeitweise regnet es am Vormittag leicht, der Nachmittag wird großteils trocken. Oberhalb von 800 bis 1000 Metern kann es zu leichtem, unergiebigem Schneefall kommen, Auflockerungen sind heute bei Höchstwerten von 2 bis 6 Grad nicht zu erwarten.

Sonne am Dienstag und Mittwoch

Am Dienstag bessert sich das Wetter, ein Hochdruckgebiet wird wirksam. Damit wird es trocken und die Wolken machen im Bergland der Sonne Platz. Über den Niederungen von der Bodenseeregion und dem Vorderwald bis ins Rheintal hinauf wird allerdings einiges an Hochnebel zurückbleiben.

Freitag bringt Wetterumstellung

Auch am Donnerstag scheint bei leicht föhnigen Verhältnissen zeitweise die Sonne. Es bleibt trocken und wird in den Föhnregionen recht mild. Am Freitag zeichnet sich eine Wetterumstellung ab: Tiefdruckeinfluss kommt auf und mit feuchtkalter Luft ist es stark bewölkt bis trüb. Es kann bis in die Niederungen herunterschneien, die Höchstwerte liegen bei 0 bis 3 Grad.