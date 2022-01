Altacher Feuerwehr investierte 6.603 Stunden

Anlässlich des Jahreswechsels zog auch die freiwillige Feuerwehr von Altach Bilanz über das vergangene Jahr.

Neben der Unterstützung im Kampf zur Eindämmung der Corona Pandemie wurde bei der Altacher Feuerwehr in den letzten Monaten auch wieder viel Zeit in die Ausbildung investiert. So absolvierte der Aktivstand 52 und die Feuerwehrjugend 15 Übungen. Dazu gab es 19 Ausbildungen im Feuerwehrausbildungszentrum in Feldkirch. Gemeinsam mit den Einsätzen im Ernstfall sowie diversen sonstigen Tätigkeiten ergibt sich so ein Arbeitsnachweis von insgesamt 6.603 Stunden im Dienste des Nächsten.