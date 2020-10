Altacher Bahnhof nimmt Gestalt an

Die im Frühjahr gestarteten Baumaßnahmen zur Modernisierung der Bahnhaltestelle Altach laufen auf Hochtouren.

Auf Hochtouren laufen derzeit die Arbeiten an der neuen Überdachung der beiden Bahnsteige an der Altacher Haltestelle. Auch die Errichtung der neuen Personenunterführung ist bereits weit fortgeschritten und so kann in den kommenden Wochen der Einbau der Liftanlagen erfolgen. Um den Komfort und die Mobilität der Reisenden zu steigern, werden zudem beide Bahnsteige komplett abgetragen und erneuert. Der Einstieg in die Züge wird deshalb in Zukunft barrierefrei erfolgen.