Altach: Geparktes Auto geriet in Brand

Am Dienstagnachmittag fing ein vor einer Zahnarztordination in Altach geparkter Pkw Feuer. Ein zufällig anwesender Feuerwehrmann konnte den Brand selbstständig löschen.

Am Dienstag gegen 14.45 Uhr parkierte ein Pkw-Lenker sein Fahrzeug vor einer Zahnarztordination in Altach und begab sich anschließend zur Behandlung in die Praxis. Kurz darauf bemerkte eine zufällig am Pkw vorbeifahrende Frau, dass aus dem Inneren des abgestellten Pkw Rauch aufstieg und sich das Auto ruckartig vorwärts bewegte.