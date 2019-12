Als Lohn von zwei Titeln ist das Ticket zur Heim-EM

Eiskunstlauf-Doppelstaatsmeisterin Olga Mikutina vertritt erstmals die Ländle-Farben bei der Heim-Europameisterschaft in Graz

Vom 12.12. bis 14.12.2019 fanden die österreichischen Meisterschaften in Klagenfurt statt. Die 16-jährige Vorarlbergerin Olga Mikutina, welche von Elena Romanova trainiert wird, ging gleich in zwei Kategorien an den Start. Olga Mikutina vom Feldkircher Eislaufverein Montfort (FEV) galt neben Stefanie Pesendorfer aus Linz als Favoritin in diesen Bewerben. Am Donnerstag fanden die Juniorenstaatsmeisterschaften mit dem Kurzprogramm statt. Mit nur einem kleinen Fehler zu Beginn des Kurzprogrammes, lag Olga Mikutina mit 4 Punkten Vorsprung auf dem 1. Platz. Am darauffolgenden Tag stand die Kür auf dem Programm. In der Kür konnte ihre Mitstreiterin Stefanie Pesendorfer die Leistung besser abrufen und führte dann in der Kürwertung. Doch im Endergebnis – aufgrund des großen Punktevorsprunges-, ging sich der Juniorenstaatsmeistertitel für Olga mit 152,05 Punkten aus. Somit konnte sie ihren Juniorenstaatsmeistertitel vom letzten Jahr verteidigen. Am gleichen Tag, nur ein paar Stunden später, stand das Kurzprogramm der Österreichischen Meisterschaften in der Meisterklasse auf dem Programm. Hier ging es um die Europameisterschafts-Qualifikation, welche im Jänner 2020 in Graz / Premstätten stattfindet. Nach dem Kurzprogramm lag Olga Mikutina hinter der stark gelaufenen Sophia Schaller aus Salzburg mit nur 0,05 Punkten Rückstand auf dem 2. Platz, dicht gefolgt von Stefanie Pesendorfer auf Rang 3 mit 0,24 Punkten Differenz. Somit war das Finale am Samstag sehr spannend – keiner durfte sich einen Fehler erlauben.