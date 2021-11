Alle Jahre wieder – die Einschaltfeier am Schlossplatz!

Am Freitag, dem 19. November 2021, von 17 bis 20 Uhr ist es wieder soweit! Was wäre Weihnachten ohne Funkeln, Kerzen und glitzernde Lichter?

Weihnacht entdecken in Hohenems wird bei der traditionellen Einschaltfeier das erste Mal spürbar, wenn von Bürgermeister Dieter Egger um 18 Uhr am Schlossplatz die Lichter am Weihnachtsbaum feierlich eingeschaltet werden.

Mit der Einschaltfeier gehen in diesem Jahr aber nicht nur die Lichter am großen Weihnachtsbaum am Schlossplatz an, sondern diese bildet auch den Auftakt zu einer Vielzahl an Adventprogrammen in den Bereichen Familie, Kultur und Handel. Man darf gespannt sein!