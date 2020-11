Alexander M. Schmid wird CFO bei Rhomberg Ventures

Der Startup- und Innovationsexperte unterstützt die Venture-Capital-Aktivitäten von Hubert Rhomberg.

Die Vita von Schmid

Schmid absolvierte seinen Bachelor of Business Administration an der Hochschule Liechtenstein, bevor er als Assistant General Manager bei Bachmann electronic die chinesischen Niederlassungen mitaufbaute. Danach war er unter anderem im Business Process Outsourcing für ein großes Automobilunternehmen in Spanien sowie in der Strategieentwicklung für einen Startup-Inkubator in Tansania tätig.