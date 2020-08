Aktivwoche geht in die 26. Runde

Trotz aller Umstände findet in der kommenden Woche in Mäder die beliebte Aktivwoche statt.

Mäder. In Zusammenarbeit mit Mäderer Vereinen bietet die Gemeinde ein abwechslungsreiches Programm für Kinder ab 4 Jahren an. „Wir wissen, heuer ist vieles anders, die Corona-Pandemie hat unser Leben so richtig auf den Kopf gestellt. Umso mehr freuen wir uns aber, dass die Mäderer Aktivwoche – wenn auch nicht im vollen Umfang – stattfinden kann“, so Marina Al-Maliki von der Gemeinde Mäder.

Erlebnisprogramm Ponyhof aufgestockt

Die Teilnehmer der Aktivwoche haben dabei auch in diesem Jahr wieder in den verschiedenen Kursen und Programmen die Möglichkeit sich sportlich zu betätigen, neue Vereine kennenzulernen oder ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Insgesamt haben sich 146 Kinder zu 29 verschiedenen Kursen angemeldet – die Kapazität beim Kurs Erlebnisprogramm auf dem Ponyhof musste auch in diesem Jahr aufgestockt werden, da sich wieder so viele Kinder angemeldet haben. Abgesagt werden musste allerdings das Bogenschießen, da der Bogenschießverein Götzis aufgrund der aktuellen Situation keine externen Veranstaltungen durchführen kann. Zu den sportlichen Highlights der Woche zählen Karate, Kinderfußball, sowie die Abenteuer Turnstunde mit Trampolinspringen und auch das Pizza backen im Lehmofen wird wieder angeboten. Sämtliche Kurse werden dabei, soweit möglich, im Freien durchgeführt und die hygienischen Regeln werden beachtet.

Vorbereitung auf das neue Schuljahr