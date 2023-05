Aktivsommer 2023

Das jährliche Sommerprogramm für Kinder zwischen vier und zwölf Jahren findet heuer zwischen dem 17. Juli und 25. August 2023 statt.

Der Programmkalender wird in der vorletzten Juniwoche in Hohenemser Schulen verteilt und ab 22. Juni 2023 auf der Website der Stadt und der Volkshochschule Hohenems einsehbar sein. In den Kindergärten wird der Kalender aufgehängt. Er liegt auch an verschiedenen Stellen wie der Stadtverwaltung, bei Stadtmarketing und in ausgewählten Geschäften auf.