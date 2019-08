Aktivsommer 2019

In der ersten von insgesamt fünf Wochen des Hohenemser Aktivsommers fanden sechs Kurse, davon ein Kurs die ganze Woche halbtägig mit Abschlussveranstaltung für Eltern und Kinder, statt.

Gestartet hat das Kindersommerprogramm mit der intensiven Kreativwerkstatt „Bühne frei für deine Phantasiegestalten!“ unter der Leitung von Carina Mathis (www.freiraum.art). Das Gesamtpaket umfasste Malen, Schneidern, Masken gestalten und formen, Körperarbeit, Gestalten im Freien wie auch Theater spielen. Verwöhnt wurden die Kinder jeden Tag mit einer Jause, die von jungen Helferinnen in der Kindergarten-Küche vorbereitet und manchmal sogar gebacken wurde. Die Abschlusspräsentation der 16 Kinder am vergangenen Freitag war ebenso bunt wie vielfältig.

Einzelne Plätze gibt es noch bei mehreren Kursen, wie z. B. bei der Kochlöffelbande am 22.8., Bogenschießen am 23.8. oder beim Selbstverteidigungskurs für Mädchen. Auch für die Kinderdisco „Superstar for one night!“ am 28.8. von 17 bis 20 Uhr gibt es noch viele Plätze. Und hier muss sich auch nicht unbedingt angemeldet werden – einfach allein oder mit Freunden vorbeikommen.