Akademie Vorarlberg unterstrich Auswärtsstärke

Zwei Sieg in der Fremde feierte die heimische Fußball-Auswahl in der ÖFB Nachwuchsmeisterschaft.

Die beiden Mannschaften der heimischen Fußballakademie der U-18- bzw. U-16-Jährigen bleiben auf Tuchfühlung zu einen Podiumsplatz. Die ältesten Talente von Trainer Heinz Fuchsbichler siegten in Wolfsberg in Kärnten mit 2:1. Trotz dem frühen Rückstand nach nur einer Minute drehte die Ländle-Auswahl die Partie dank dem Treffer von Austria Lustenau Kicker Angelo Bacic (3.) und dem Lochauer Erkin Yalcin (24.) bald zu ihren Gunsten. Es war schon der dritte Auswärtserfolg. Hinter Spitzenreiter und Torfabrik Salzburg mit 36 Treffern stellt Vorarlberg mit 22 Toren den zweitstärksten Angriff in dieser Altersstufe. Die Unter-16-Jährigen siegten in Kärnten mit 3:0. Dabei gelang dem Kapitän Tamer Crnkic ein Doppelpack, Tor Nummer drei steuerte der Rankweiler Osahenmwenda Amenghawon bei. Die drei Tore fielen in nur sechs Minuten. Alle vier bisherigen Auftritte auf fremden Platz hat die U-16-Elf mit Trainer Helmut Hafner gewonnen. Zweimal geführt, aber letztendlich doch mit 4:2 verloren. So ist das Resümee der U-15-Mannschaft. Der Harder Yannik Gruber und der Altenstädter Damjan Cergic erzielten die Treffer für die Cil-Schützlinge.