Akademie: Torhunger war in Kärnten nicht zu stillen

Alle drei heimischen Akademie Mannschaften siegten klar gegen die Alterskollegen aus Klagenfurt.

Der Torhunger der drei heimischen Akademie Mannschaften im ersten Auswärtsspiel der noch jungen Meisterschaft gegen die Alterskollegen aus Klagenfurt war kaum zu stillen. Drei Siege mit 7:1, 6:1 und 5:3 und ein Torverhältnis von 18:5, das war die imposante Ausbeute der heimischen Landesauswahlen in Kärnten. Drei der sieben Traumtore der Unter-18-Jährigen erzielte der Koblacher Noa Mathis. Ein Doppelpack von Frastanzer Philipp Gaßner, je Tor von Feldkircher Luca Maximilian Wieser und des Götzner Dogukan Sismanlar brachte für die ältesten Talente des Landes ein Schützenfest. Nach dem 3:1-Sieg gegen Rapid und dem Bestschießen in Klagenfurt steht die Truppe von Trainer Heinz Fuchsbichler mit dem Maximum an Punkten an der Tabellenspitze. Der Rankweiler Osahenmwenda Amenaghawon mit seinem Doppelpack, Christopher Olivier aus Au, der Wolfurter Tamar Crnkic, Lorenz Rümmele (Admira Dornbirn) und Kapitän Muhammed Canazlar aus Hard sorgten mit ihren Treffern bei den Unter-16-Jährigen für den 6:1-Kantersieg. Der Altenstädtner Damjan Cergic erzielte im Unter-15-Spiel ein Viererpack beim 5:3-Saisonsieg in Klagenfurt. Der Lauteracher Mauro Hämmerle steuerte den fünften Treffer bei. Für die U-16 bzw. U-15-Elf war es jeweils der erste Saisonerfolg. Am nächsten Spieltag gibt es am Samstag die Heimspiele gegen die Alterskollegen von Austria Wien.