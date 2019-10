85-Jähriger von Arbeitsmaschine überrollt

Brand - Ein 85-jähriger mann wurde am Donnerstag in Brand von einer Arbeitsmaschine überrollt und unbestimmten Grades verletzt.

Am Donnerstagnachmittag führte ein 85-jähriger Mann an einem Grashang, hinter seinem Bauernhof in Brand, Arbeiten an Bienenkästen aus. Dazu verwendete er eine Zugmaschine, die im 15 Grad steilen Grashang stand.