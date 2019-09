77-Jährige überstand Sturz unter Lkw mit leichten Verletzungen

Die Seniorin kommt aus Mellau, der Unfall passierte in Schnepfau.

Eine 77-jährige Radfahrerin ist am Freitag in Schnepfau (Bregenzerwald) von einem Lkw touchiert worden und ist unter das Schwerfahrzeug gestürzt. Überrollt wurde die Frau aber nicht. Sie kam mit leichten Verletzungen davon und wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Dornbirn eingeliefert, teilte die Polizei mit.

Der Unfallhergang

Die Seniorin aus Mellau (Bregenzerwald) gelangte am späten Vormittag an eine Kreuzung, an der gerade ein Lkw zurücksetzte. Anschließend wollte der 31-jährige Lkw-Chauffeur nach rechts abbiegen. Als die 77-Jährige den rückwärtsfahrenden Laster sah, stieg sie vom Fahrrad ab, um zu Fuß über die Kreuzung zu gehen. Beim kurz darauffolgenden Abbiegemanöver des Lkw wurde die Frau jedoch von der Seite des Fahrzeugs erfasst und zu Boden gestoßen. Ihr Fahrrad wurde vom Lkw mitgeschleift.