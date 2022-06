75-Jahr-Feier der Rheintalischen Musikschule

Zum Festabend im Reichshofsaal gab es Dankesworte, Historisches und natürlich viel Musik zu hören.

Dass sich die Bemühungen um die Förderung der Streicher gelohnt hat, davon konnte sich das Publikum schon beim Auftritt der Jugendsinfonietta unter der Leitung von Markus Ellensohn überzeugen, die mit flotten Melodien und einem beachtlichen Klangkörper erfreute. Angesichts des Kriegs in der Ukraine könne man sich aus heutiger Sicht kaum vorstellen, dass 1946, ein Jahr nach Kriegsende, bei uns die Musikschule ins Leben gerufen wurde. „Die Gemeinde ist stolz und dankbar für diesen Ort und mr hônd ´s gröuoscht Fäscht“, führte er weiter aus. In einem weiteren Programmpunkt vermittelten die Mädchen der Gruppe „Modern Jazz Dance“ unter der Leitung von Tathiana Cardozo da Silva mit ihren Tänzen zu bekannten Abba-Songs pure Lebensfreude. Eine Uraufführung erlebten die Gäste durch das Harfenensemble unter der Leitung von Sophie Hörmann. „Katzenpatrouille um Mitternacht“ von Darius Krimmel nennt sich das variantenreiche Stück, das zu hören war.

„Der erste Hinweis auf musikalische Betätigung in Lustenau ist über 540 Jahre alt“, so begann Vizebürgermeister Daniel Steinhofer seine Ausführungen und gab während des Interviews mit der Direktorin weitere historische Schmankerl zum Besten, ehe ein Holzbläserensemble (Leitung Werner Gorbach) den wunderbaren Ungarischen Tanz Nr. 5 zu Gehör brachte. Mit temperamentvollen Melodien zum Träumen erfreute anschließend die Sinfonietta unter der Leitung von Marcus Hartmann. Ein Hochgenuss das Klarinettensolo von Christina Hildebrand (Concertino für Streichorchester und Klarinette von Gaetano Donizetti) sowie die Romanze für Violine und Orchester von Ludwig van Beethoven mit dem Solisten Klaus Nerdinger. Die Melodien aus „My fair Lady“ von Frederic Loewe waren ein weiteres Gustostückerl und mit „Smooth“ von Santana setzte das Orchester einen feurigen Schlusspunkt.

Zum Abschluss des unterhaltsamen, nostalgischen und informativen Abends sorgte die Bigband Lustenau (Leitung Werner Gorbach) noch einmal für beste Stimmung und last but not least ließ Funkstreife 6 aus der Reihe der Jazz- und Popularmusik die Wände erzittern.