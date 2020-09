7-Jährige angefahren - Sechs Meter weit weggeschleudert

Ein alkoholisierter Pkw-Lenker hat am Donnerstagabend in Sulzberg eine 7-Jährige angefahren. Das Mädchen kam ohne schwere Verletzungen davon.

Am Donnerstag, den 3.9.2020, gegen 18.40 Uhr lenkte ein 68-jähriger Mann seinen Pkw, in dem er alleine saß, auf der Landesstraße 21 in Sulzberg von Riefensberg kommend in Richtung Ortsmitte. Auf Höhe Hermannsberg wollten drei Kinder die Fahrbahn von links nach rechts überqueren.