4094 aktiv positive Fälle - Abwärtstrend vorerst vorbei

Nachdem die Corona-Fallzahlen der letzten Tage rückläufig waren, haben am Mittwoch die Neuinfektionen die Zahl der Genesenen wieder deutlich überstiegen.

Am Mittwoch wurden insgesamt 355 Neuinfektionen registriert, denen 260 Genesungen gegenüberstanden. Ein Plus von 93 aktiv positiven Fällen in Vorarlberg.

Die Zahl der aktiv positiv Covid-19-Infizierten stiegen damit von 4.001 am Dienstag auf 4094 Fälle am Mittwoch. Zwei Patient verstarben am Mittwoch im Zusammenhang mit dem Coronavirus, damit wuchs die Zahl der Corona-Todesopfer in Vorarlberg auf 78.

Bezirke

Die meisten aktiven Corona-Fälle gibt es nach wie vor im Bezirk Bregenz (1.371). Dahinter folgen Feldkirch (1.102), Dornbirn (1040) und Bludenz (539).

Gemeinden

Am Mittwoch lag in elf Gemeinden die Zahl der Fälle (weit) über 100, Spitzenreiter war die Stadt Dornbirn (510) vor Feldkirch (298), Lustenau (296) und Bregenz (293). Nur vier der 96 Vorarlberger Kommunen waren frei vom Coronavirus.

Noch 16 Intensivbetten frei

Die Zahl der Covid-19-Intensivpatienten erhöhte sich um zwei auf 41 Personen. Damit waren - wie am Vortag - noch 16 Intensivbetten für alle Patientengruppen verfügbar.

In Summe wurden mit Stand Mittwoch in den Vorarlberger Krankenhäusern 200 Corona-Patienten stationär versorgt. Von den 432 Betten auf den Normalstationen, die für Covid-19-Erkrankte reserviert sind, waren noch 273 frei.

240 Spitals-Mitarbeiter in Quarantäne

Die Zahl der am Coronavirus erkrankten Spitalmitarbeiter ist in Vorarlberg hingegen weiter angestiegen. Laut Information der Krankenhausbetriebsgesellschaft lag am Mittwoch für 133 Mitarbeiter (plus 14) ein positiver Corona-Test vor, 107 (plus sieben) weitere Mitarbeiter befanden sich in Quarantäne.

Sieben-Tages-Inzidenz sinkt

Laut dem Corona-Dashboard der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) wies Vorarlberg am Mittwoch (Stand 14 Uhr) bei der Sieben-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohner nicht mehr den schlechtesten Wert aller österreichischen Bundesländer auf. Mit 688 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen lag das Land hinter Salzburg (778) und dem einstigen "Corona-Musterschüler" Kärnten (709).

Der Österreich-Durchschnitt belief sich am Mittwoch auf 525.

Alle vier Vorarlberger Bezirke weisen derzeit eine 7-Tages-Inzidenz von über 580 aus. Am stärksten betroffen ist in Vorarlberg nach wie vor der Bezirk Dornbirn.