Covid-19: Diese Apotheken bieten Schnelltests an

Antigen-Schnelltests für symptomfreie Personen dürfen jetzt auch in spezialisierten Apotheken durchgeführt werden.

Voraussetzungen für Schnelltests in Apotheken sind vorherige Schulungsmaßnahmen zur korrekten Durchführung, Einhaltung von Hygienemaßnahmen und Meldung positiver Ergebnisse an die Bezirksverwaltungsbehörde. Doch welche Apotheken kommen dafür infrage?

Apotheken, die den Antigen-Schnelltest aktuell anbieten:

Die Details zur Anmeldung

"Wenn jemand die Durchführung eines Antigen-Schnelltests möchte, kann er sich gerne telefonisch an uns oder eine andere teilnehmende Apotheke wenden, um einen Termin auszumachen. Es gibt bestimmte Zeiten, zu denen wir die Testungen durchführen um die dafür notwendigen Hygienemaßnahmen und Schutzvorkehrungen in den speziell dafür zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten umsetzen zu können", erklärt Mag. pharm. Dr. Linder von der St. Martin Apotheke in Dornbirn über den Ablauf einer solchen Testung.

Infektionsstatus kennen

Wichtig sei dabei allerdings, dass man symptomfrei ist. "Sinnvoll ist eine Testung in der Apotheke dann, wenn man Sicherheit über den eigenen Infektionsstatus haben möchte. Zum Beispiel dann, wenn man Angehörige pflegt oder jemanden in einem Altenpflegeheim besuchen möchte. Durch die Antigen-Schnelltests können auch die Apotheken diese Dienstleistung im Gesundheitssystem durchführen und so zu einem Gesamtüberblick über die Infektionszahlen beitragen", so der Pharmazeut abschließend.