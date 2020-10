Schnelle Antigentests bei ausgewählten Hausärzten

Ab sofort können sich Personen mit Symptomen mittels eines Antigentests auf eine mögliche Covid-19-Erkrankung testen lassen. Das Ergebnis liegt bereits nach rund 20 Minuten vor.

"Vorarlberg ist eines der ersten Bundesländer, das diese Tests ausrollt. Mit dieser Maßnahme werden wir nicht nur die Kapazitäten bei der Testabnahmestelle in Röthis entlasten. Der wesentliche Vorteil ist die sehr schnell vorliegende Information, ob eine Corona-Infektion vorliegt oder nicht", informiert Landesrätin Martina Rüscher. Die Antigentestungen sind landesweit in rund 100 Ordinationen möglich.

Die bisherige Strategie des Landes sah vor, Covid-19-Patienten möglichst von den Ordinationen fernzuhalten. Nun sollen Antigentestungen auch in den Ordinationen durchgeführt werden können. "Dies geschieht selbstverständlich unter Einhaltung der erforderlichen Schutzmaßnahmen sowie einer zeitlichen bzw. räumlichen Trennung in der Ordination", betont Ärztekammerpräsident Michael Jonas. Es ist die selbständige Entscheidung des Kassenarztes, ob er oder sie diese Tests in der eigenen Ordination durchführen will oder nicht. Kein Arzt, keine Ärztin ist dazu verpflichtet. Daher bleibt es wichtig, dass Patientinnen und Patienten vorab in der Ordination anrufen. Dort erfahren sie, bei welchem niedergelassenen Arzt der Antigentest durchgeführt wird und wann ein Termin möglich ist.