40 Jahre gebührend gefeiert

Vier Jahrzehnte Dogana – Rauschende Party in der Neustadt gefeiert

Ein abwechslungsreiches Programm lockte Gäste aus Nah und Fern in die Neustadt, um das runde Jubiläum mit den Dogana-Wirten zu feiern. Neben den musikalischen Gästen wie Falke und Eule, Gab & Gal sowie den Spinning Wheels begeisterte auch das Geschicklichkeitsrennen um den Neustadtbrunnen, bei dem Dogana-Stammgäste gegen die Wirte antraten. Unter dem Motto „You can leave your hat on“ wurden dabei die drei originellsten Hüte auf der Dogana-Jubiläumsfeier prämiert. Peter Filz alias „Filzi“ moderierte die Jubiläumsgala, auf der die Gastgeber-Familie ebenso wie die langjährigen Weggefährten des Dogana gefeiert wurden: Rudi und Gerald ebenso wir Irene , Silke und Ingrid . Neben Lothar und Bernhard Gallaun waren dabei auch Michael und Manuel Gallaun anwesend.

Die Geschichte des Dogana wird weiter geschrieben. Die Übergabe an die nächste Generation ist schon geplant: Dogana-Urgestein Lothar Gallaun hat schon an Sohn Michael übergeben und kann sich nun mehr um Lisi und um seine vier Kinder kümmern. Bernhard „Bernie“ Gallaun will an Sohn Manuel übergeben. Anfang August wurde direkt neben dem Dogana die neue Dogana Eisdiele mitten in der Neustadt eröffnet. In den nächsten Jahren sollen weitere Umbauten im beliebten Stammlokal Dogana stattfinden. HE