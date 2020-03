295 Mio. Euro: Pfanner mit Rekordumsatz

Der Vorarlberger Fruchtsaft- und Eisteeproduzent Pfanner hat im vergangenen Jahr einen Umsatz in Höhe von 295 Millionen Euro und damit ein Wachstum von zwei Prozent gegenüber dem Vorjahr erzielt. Dazu habe eine positive Entwicklung im Eisteebereich beigetragen, teilte das Familienunternehmen mit.

Hochwertige Produkte für gezielte Bedürfnisse

Baldige Teilverlagerung an neuen Standort

In einem Ausblick auf das laufende Jahr stellte Pfanner fest, dass das Tochterunternehmen am Standort in Reinbek in der Metropolregion Hamburg wegen baurechtlicher Rahmenbedingungen räumlich nicht weiter wachsen könne. Man habe sich deshalb entschlossen, im Industriepark Valluhn/Gallin in Mecklenburg-Vorpommern ein Grundstück zu erwerben. "Das Unternehmen wird in den nächsten Jahren eine Teilverlagerung an den neuen Standort vornehmen", sagte Pfanner.