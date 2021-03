29 (!) Sekunden vor Schluss erzielt Seipelt das Siegtor

Feldkirchs Handballdamen gewinnen gegen das Schlusslicht Perchtoldsdorf mit Mühe 32:31

Erst als die zehnfache Torschützin in diesem Spiel, Laura Seipelt-Fasching 29 (!) Sekunden vor dem Abpfiff das 32:31 gelang war der mühevolle Zitter-Heimsieg von HC BW Feldkirch gegen das Schlusslicht Perchtoldsdorf unter Dach und Fach. Dabei hatte Feldkirch noch viel Glück, weil die Gäste zwei Sekunden vor dem Ende nur die Stange trafen. Perchtoldsdorf führte in der Anfangsphase der Partie sogar für eine längere Zeit. Feldkirch will am Saisonende unbedingt unter den besten vier Mannschaften in der Tabelle stehen um am Final-Four teilzunehmen.