25 Jahre Heli´s Imbiss

Mit einem großen Fest feiert das Schottar Stüble ein Viertel Jahrhundert Imbiss-Geschichte.

Dornbirn. „I have a dream“, hieß es vor 25 Jahren, als der Grundstein zu Heli´s Imbiss gelegt wurde. Der legendäre Schnell-Imbiss, der seither ein fixer Bestandteil im Haselstauder Ortsbild ist, blickt auf bewegte Gastro-Jahre zurück. Helmut Sussitz und Gattin Tamara verwirklichten sich 1994 mit der Eröffnung eines kleinen Imbiss-Standes an der Haselstauder Straße ihren großen Traum von der Selbständigkeit. Der Rest ist (Erfolgs-)Geschichte. Vom ersten Tag an war der Stand gut besucht und schnell machte man sich mit den berühmten „Riesen-Burgern und Zack-Zack“ einen Namen weit über Dornbirns Grenzen.

In den darauffolgenden Jahren wurde viermal umgebaut und vergrößert. Treu geblieben ist man dem bewährten Standort. Heute verfügt Heli´s Imbiss neben einer Gaststube zusätzlich noch über einen großen Garten mit Spielplatz, sodass auch die jüngsten Gäste gut versorgt sind. Der Wohlfühlfaktor spielte im beliebten Imbiss neben den kulinarischen Grillspezialitäten von Anfang an eine wichtige Rolle. So erfreut man sich bis heute an zahlreichen Stammgästen, die nicht nur die köstlichen Filetbrötle & Co. schätzen, sondern auch die sympathische Crew hinter der Ladentheke, die immer für gute Stimmung sorgt.

Ein eingespieltes Team

Die Zutaten zum Erfolgsrezept Heli´s Imbis sind dann auch ganz einfach: „Man nehme eine fleißige Familie und ganz viel Zusammenhalt.“ Von Anfang an war sozusagen die ganze Familie mit an Bord. Tochter Daniela, die nach der Pension von Papa Helmut seit fünf Jahren das Geschäft gemeinsam mit ihrem Mann Peter führt, erinnert sich zurück: „Ich war ab dem ersten Tag mit Begeisterung dabei und auch mein Bruder Helmut und Schwägerin Sabine helfen regelmäßig mit. Jeder packt eben mit an, wenn Hilfe benötigt wird.“

Jugend in den Startlöchern

Inzwischen steht bereits die nächste Generation am Start. Tochter Jacqueline ist vormittags vor Ort und sogar der Jüngste im Bunde, zeigt sich früh geschäftstüchtig. „Mein fünfjähriger Enkel Daniel hat sich schon als Abwaschhilfe angeboten und will immer mithelfen“, lacht die engagierte Chefin und Oma Daniela. Eine besondere Rolle nimmt aktuell Sohnemann Simon ein. Er hat nicht nur bereits reichlich Erfahrung am Grill gesammelt, sondern ist jetzt auch noch „Marketingexperte“ im Familienbetrieb. Simon besucht derzeit die Tourismusfachschule in Bezau und gemeinsam mit seinen zwei Schulkolleginnen Lina und Verena hat er „Heli´s Imbiss“ kurzerhand in den Mittelpunkt seiner Diplomarbeit gestellt. Das aufgeweckte Trio hat ein neues Marketingkonzept auf die Beine gestellt und im Rahmen des Projektes auch die komplette Organisation zur anstehenden 25-Jahr-Feier übernommen.

Kommenden Samstag ist es nun soweit. Die Besucher dürfen sich bei der großen Jubiläumsparty auf die üblichen Grillspezialitäten des Hauses, BBQ-Köstlichkeiten vom Smoker, spezielle Sonderangebote, Live Musik im Gastgarten und natürlich die sympathische Heli´s-Crew freuen.

Veranstaltungstipp:

25 Jahre Heli´s Imbiss

Wann: Samstag, 31. August 2019, ab 16.00 Uhr – open End

Bei schlechtem Wetter Ausweichtermin 7.9.2019