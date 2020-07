16 Jahre Haft nach Mordversuch in Lauterach

Hohe Haftstrafe für verurteilten Rentner.

Selbst schwer verletzt

Der Mann wurde nach dem Vorfall in Lauterach im Sommer vergangenen Jahres selbst schwerstens verletzt vorgefunden. Das Opfer räumt ein, sich mit dem Tatmesser gewehrt, allerdings nur zwei Mal leicht in den Rücken gezielt zu haben. Neben diesen zwei leichten Schnitten finden sich allerdings noch mehrere, sehr tiefe und schwere Stich- und Schnittverletzungen. Unter anderem parallel am Hals. „Das ist typisch für eine Selbstbeibringung“, sagt der Gerichtsmediziner. Es ist also möglich, dass der psychisch Angeschlagene sich selbst schwer verletzte. Was die Verletzung und Attacke seiner Frau betrifft, sind die Geschworenen mit einstimmig zu dem Ergebnis gekommen, dass es sich damals um einen Mordversuch handelte. Opferanwältin Eva Müller erreichte für die Frau ein Schmerzengeld von 10.000 Euro. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.