155 Schulpakete für Kinder im Senegal

Der Verein „Wissen macht Stark“ unterstützt senegalesische Familien zum Schulbeginn.

Dornbirn. Normalerweise wäre Natalie Moosmann jetzt im Senegal, um wie immer vor Schulbeginn in MBalling Schulgelder einzuzahlen, Schulpakete zu verteilen und Familien in Notlagen zu unterstützen. Doch coronabedingt ist der Projektleiterin von „Wissen macht Stark“ die Einreise als Europäerin nicht erlaubt.

So bleibt ihr und ihrem Team nichts anderes übrig, als die aktuellen Aktionen von Dornbirn aus zu koordinieren. Die Schule in Senegal soll aller Voraussicht nach am 12. November beginnen. Die Kinder freuen sich schon sehr, da die meisten seit April keinen Unterricht mehr hatten. Die Eltern sehen dem Schulbeginn aber auch mit Sorgen entgegen, da vielen das Geld fehlt, um den Kindern die Schulbücher und andere Materialien zu kaufen. Corona hat im Frühling auch im Senegal zu einem Lockdown geführt, der viele Familien an den Existenzrand gedrängt hat. „Letztes Jahr im Oktober haben wir den Schülern, deren Paten ein Schulpaket gespendet haben, das nötige Schulmaterialien in verschiedenen Geschäften vor Ort gekauft. Aufgrund der besonderen Bedingungen haben wir heuer beschlossen, für alle Kinder, die über unseren Verein gefördert werden, die Schulmaterialien zu bezahlen“, erzählt Natalie Moosmann.