15 Insektenhotels für den Emser Bienenzuchtverein

Mit Hilfe seines Freundes Norbert Rücker hat er 15 Insektenhotels gebaut, die er den Hohenemser Imkern kostenlos zu Verkauf zu Verfügung stellt.. „Mich hat das Projekt ´neues Bienenhaus“ des Bienenzuchtvereines sehr beeindruckt, und so habe ich überlegt, wie ich einen Beitrag leisten könnte. Dabei ist mir die Idee mit den Insektenhotels gekommen“, erklärt Rudolf Nenning.

Es ist nicht das erste Mal, dass Nenning soziale Projekte unterstützt. So hat er im letzten Jahr für „Tischlein deck dich“ und die Aktion Wann & Wo Patenkind und im Jahr davor für drei Krankenschwestern aus Bludenz, die in Tansania im Einsatz waren, gespendet. Werner Drexel, Obmann des Bienenzuchtvereins Hohenems, ruft zu Kauf der Insektenhotels auf: „Damit tun Sie in mehrfacher Hinsicht etwas Gutes.“