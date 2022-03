10. April: Kabarett zum Mittagessen in der Museumswelt

Das Kabarett-Team von „Pointen & Püree“ gastiert am 10. April in der Vorarlberger Museumswelt in Frastanz.

Geboten wird eine Kombination aus gutem Essen und guter Unterhaltung: Zwischen den einzelnen Menügängen serviert das Kabarett-Team witzige Nummern in gut verdaulichen Portionen. Während der langen Spielpause haben sich die Kabarettistinnen und Kabarettisten allerlei neue Pointen ausgedacht, die sie dem Publikum bei der Premiere in Frastanz präsentieren – ganz gemütlich zur Mittagszeit.

Mit dabei sind: Bernadette Gasser, Martin Weinzerl, Teresa Lampert, Heike Montiperle, Didi Eisenhofer und Gianni Zarriello. Bewirtet werden die Gäste vom Team der Museumswelt, fein aufgekocht wird vom Catering-Team der Aquamühle.

Pointen & Püree

So, 10. April 2022

Empfang: 11 Uhr, Start 11.30 Uhr

Eintritt: 60 Euro inkl. Aperitif, Essen und Kabarett