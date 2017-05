Mathias “Alpinfitness” Nesensohn und seine “Tödi West Experience”

Sei es Klettern, Wandern, Mountainbiken oder Schneeschuh-wandern, Mathias Nesensohn ist ein Multitalent. Durch geführte Touren, diverse Outdoor-Workshops und vor allem seinen YouTube-Kanal möchte er Jung und Alt dafür begeistern. Sein Wissen und seine Erfahrung als Personal-, Reha- und auch Ernährungstrainer lässt er in alle Aktivitäten miteinfließen.

Blog Alpinfitness

Auf seinem Blog Alpinfitness und auf seinem YouTube-Kanal kann man seinen Abenteuern in der freien Natur folgen. Der Name ”Alpinfitness” ist dabei Programm. Dieses Mal stellt uns Nesensohn seine “Tödi West Experience” vor: Am dritten Tag stehen Mathias und Benjamin um vier Uhr auf, um den Sandfirn zu überqueren. Solang es noch kühl und der Schnee fest ist, ist es einfacher, den Gletscher zu besteigen. Zudem sollten Sie später noch über den Tödi-Gletscher absteigen. Nach einem kleinen Abenteuer in der Tödi Westwand und einer Planänderung haben sie noch einen langen und wunderschönen Rückweg zur Claridenhütte vor sich.