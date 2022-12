Zwischenwasser beschloss Budget für 2023

Die Gemeindevertretung von Zwischenwasser beschloss den Voranschlag für das kommende Jahr.

Zwischenwasser . Nach den schwierigen Jahren 2021 und 2022 stehen in Zwischenwasser auch im kommenden Jahr wieder wichtige Investitionen an, welche den Gemeindehaushalt belasten werden.

Mit Aufwendungen in der Gesamthöhe von 9.624.700 Euro und Erträgen von 8.120.400 Euro liegt der Voranschlag für 2023 der Gemeinde Zwischenwasser um rund 600.000 Euro über dem Haushalt des laufenden Jahres. Dazu wird es auch zu einer Entnahme von Haushaltsrücklagen in Höhe von 1.585.000 Euro kommen und am Ende erwartet die Gemeinde ein Nettoergebnis von Minus 335.400 Euro.