Zwischentöne mit unerwartetem Umweg

Landtagsabgeordnete am Küchentisch, Konzertspaziergänge durch die Stadt und eine Uni auf Zeit: Vom 26. Juni bis 1. September 2020 eröffnen die Montforter Zwischentöne kulturelle Möglichkeiten, die bis vor kurzem noch unvorstellbar waren.

Am Freitag, 26. Juni, starten die Zwischentöne mit dem Corona-Update zu den drei Begräbnissen im Video-Stream auf der Website – jeder kann online dabei sein.

Landtagsabgeordnete, Musikerinnen und Experten zum Ausleihen. 7. Juli – 30. August in Haushalten in ganz Vorarlberg Bewerbungen noch bis 30. Juni möglich.

Konzertspaziergang – Ein Abend mit Minikonzerten in der Stadt

Ensembles des Symphonieorchesters Vorarlberg und eine Band des poolbar Festivals an den schönsten Plätzen in der ganzen Stadt.

SA, 8. August, 17 Uhr

Altstadt Feldkirch

Ticket: 24 Euro inkl. einem Getränk an jedem Spielort