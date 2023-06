Zweiter VFV-Cupsieg für Wolfurt oder das Double für Alberschwende

Im 47. Vorarlberger Pokalendspiel treffen der Eliteligaklub und der VL-Champion aufeinander. Das Highlight im Livestream und Liveticker.

Zweiter Cuptriumph für Favorit Wolfurt oder das Double für Finalist Alberschwende

Wolfurt will nach 33 Jahren Pause den Pott holen, Alberschwende hofft auf den ersten Pokalsieg für ein Wälderklub.

FUSSBALL IN VORARLBERG

Der Liveticker vom Cupfinale Wolfurt vs Alberschwende

47. Uniqa VFV Cup, Herren, Finale

Meusburger Wolfurt – Holzbau Sohm FC Alberschwende heute

Hohenems, Stadio Herrenried, 19 Uhr, SR König (V)

Mögliche Aufstellungen

Meusburger FC Wolfurt (4-2-3-1): Hammer; Zehrer, Natter, Mentin, Burtscher; Meier, Alessandro Petrovic; Özdemir, Neubauer, Fleischhacker; Kalkan

Holzbau Sohm FC Alberschwende (4-2-3-1): Hinteregger; Berlinger, Küer, Tockner, Betsch; Ilmer, Topcu, Bitschnau, Julian Maldoner, Berchtold; Akyildiz

Im 47. Uniqa VFV Cup der Herren wird es für einen der beiden Finalisten die große Krönung einer Megasaison bei der zu Ende gehenden Meisterschafts. Der VN.at Tabellenzweite Meusburger FC Wolfurt hat dank dem Frühjahrsfurioso mit fünf Siegen, zwei Remis und nur einer Niederlage nach 53 Jahren Abwesenheit den Aufstieg in die Regionalliga West fix in der Tasche. Mit sieben Zählern Vorsprung auf den Zweiten Lochau hat der zweite Endspielteilnehmer Holzbau Sohm FC Alberschwende schon vor Wochen Teil eins den Meistertitel in der Vorarlbergliga fixiert. Die Wälder haben in den letzten zwölf Monaten der VL-Titeljagd neunzehn Erfolge, neun Remis und nur eine Niederlage auf der Habenseite stehen.

Wolfurt steht zum vierten Mal im Vorarlberger Cupfinale. 1990, also vor 33 Jahren triumphierte der Hofsteigklub gegen SCR Altach mit 3:1 im Elferschießen. Zweimal (2006-2:4 im Elferkrimi gegen Rankweil) und 2012 (0:3 gegen FC Dornbirn) gab es im Finale kein Happy End. Zum 76-jährigen Vereinsbestehen will der FC Wolfurt unbedingt zum zweiten Mal den so begehrten Wanderpokal plus den 3000 Euro Siegerscheck aus den Händen von VFV Präsident Horst Lumper in Empfang nehmen. Wolfurt Erfolgscoach Joachim Baur (44) war mit FC Sulzberg vor 16 Jahren als Spieler im Cupfinale und verlor damals gegen BW Feldkirch mit 0:1. Wolfurt Kicker Benjamin Neubauer (31) stand vor elf Jahren mit seinem Stammklub im Endspiel, konnte aber auch noch nicht über den VFV Cupsieg jubeln.

Außer Idiano Lima Rosa dos Santos (27), der vor Kurzem seinen dritten Kreuzbandriss im Knie erlitt, steht Wolfurt Coach Joachim Baur der gesamte Kader zur Verfügung. „Wollen als Favorit gegen einen sehr starken Gegner natürlich den Pokalsieg feiern. Aber es wird brutal schwer, spielen auch gegen zwölf Spieler weil Alberschwende eine große Fanunterstützung erhält. Die Tagesform und das Nervenkostüm wird sicher eine bedeutende Rolle spielen“, sagt Wolfurt Trainer Joachim Baur. Nicht nur von Alberschwende werden rund 400 Schlachtenbummler erwartet auch von der Hofsteiggemeinde darf man mit der gleichen Anzahl an Fans im Stadion Herrenried in Hohenems rechnen.

Es wird auch ein Bruderduell im Hause Muxel. Seit sieben Jahren ist Stefan Muxel Präsident von FC Wolfurt. Als ehrenamtlicher Funktionär leistet er abseits des grünen Rasen hervorragende Arbeit. „Seit dem Finaleinzug beider Klubs ist das bei uns in der Verwandtschaft Thema Nummer eins. Für mich zählt aber nur der Pokalsieg“, so Stefan Muxel. Peter Muxel (32) ist seit drei Saisonen Cotrainer in Alberschwende. Er spielte aber sieben Jahre als Innenverteidiger in Wolfurt und wurde mit dem Hofsteigklub Meister in der Vorarlbergliga (2018/2019). Jetzt hat Peter Muxel dasselbe Kunststück als Cotrainer von Alberschwende erreicht. Wie vor fünf Jahren der FC Dornbirn will Cupfinalist Alberschwende es den Rothosen nachmachen.