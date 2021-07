Zweite Degradierung! Altach Rekordspieler ist nur noch die Nummer drei

In der 42. Ausgabe von "Tschutta 3.0" dreht sich alles um die zweite Degradierung von Altach Urgestein Martin Kobras, den schweren Auftakt der drei Profiklubs, Brasilianer stürmen im Unterhaus und den Cup-Marathon.

“Tschutta 3.0” – so heißt das neue Videoformat auf VOL.AT in dem sich alles um das runde Leder dreht. Ländlekicker-Reporter Thomas Knobel wird ab sofort wöchentlich seine Fußball-Highlights für das Wochenende präsentieren und blickt auch zurück. Zudem gibt’s Hintergründe, Analysen und die heißesten News und Gerüchte aus der Vorarlberger-Fußball-Szene.

Mit einem Knalleffekt startet der SCR Altach in die neue Saison. Im Mittelpunkt steht die zweite Degradierung von Torhüter Martin Kobras unter Trainer Damir Canadi zur Nummer drei. War es 2015 Andreas Lukse, der vom Cheftrainer zur Nummer eins befördert wurde, so darf sich nun Tino Casali (25) über das Vertrauen freuen. Der gebürtige Kärntner löst das SCRA-Urgestein im Tor ab.

Saisonauftakt in der Österreichischen Fußball-Bundesliga. Der SCR Altach empfängt zum Start den LASK und will in seinem 350. Bundesligaspiel, mit der Zuschauerunterstützung im Rücken, gleich anschreiben. Insgesamt 20 Heimspiele musste der SCR Altach auf seine Fans verzichten.