Zweimal Heimrecht für den EC Bregenzerwald

Die Tiger empfangen am Mittwoch Lustenau und am Samstag Meran.

Andelsbuch/Dornbirn. Nichts für schwache Nerven waren die beiden jüngsten Spiele der Wälder Eishockeycracks in der Alps Hockey League, die erst in der Overtime entschieden wurden. Beim Ländle-Derby in Feldkirch führte man durch Tore von Roberts Lipsbergs (3.) und Julian Zwerger (51.) bis drei Zeigerumdrehungen vor der Schlusssirene mit 2:0, musste jedoch noch zwei Treffer hinnehmen und verlor in der Verlängerung mit 2:3. Zwei Tage danach, beim Aufeinandertreffen mit dem Tabellenführer HDD Jesenice in der Dornbirner Messeeishalle, ging es in der Endphase noch spannender zu und her.