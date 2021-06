Zwei Verletzte bei Pkw-Kollision in Dornbirn

Am Montagabend kam es in Dornbirn Wallenmahd zu einer Kollision zwischen zwei Autos.

Am Montagabend (28.06.) gegen 20.40 Uhr lenkte ein 68-Jähriger seinen PKW auf der L190 in Richtung Hohenems. Zur selben Zeit fuhr die 47-jährige Lenkerin mit ihrem PKW auf der Straße Bachmähdle in Richtung L190 zu und wollte diese ebenfalls geradeaus queren, wobei sie den Querverkehr vermutlich nicht wahrgenommen hat.